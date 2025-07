Centro commerciale al Palasport Confcommercio sulle barricate | Va fermato pronti ad azioni legali

Confcommercio Genova solleva forti dubbi sul nuovo centro commerciale presso il Palasport, denunciando una possibile inadempienza alle autorizzazioni regionali e mettendo in discussione la conformità del progetto. La posizione è chiara: se le criticità evidenziate non verranno affrontate, si procederà con azioni legali per tutelare gli interessi delle imprese e della comunità. La questione resta aperta, ma l’intento è fermare ogni sviluppo che possa compromettere l’equilibrio locale.

Confcommercio Genova, in una nota, ha espresso "forte preoccupazione per lo sviluppo del nuovo centro commerciale presso il Palasport, che appare non conforme alla tematicità obbligatoria prevista dalle autorizzazioni regionali". Secondo Confcommercio il progetto, per come è delineato: "Non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: confcommercio - centro - commerciale - palasport

