Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme in Sardegna

Un ritorno inatteso, un sorriso condiviso e la magia di un mare cristallino: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si riuniscono in Sardegna, dimostrando che tra loro il legame è più forte di ogni gossip. La loro vacanza tra brindisi, risate e momenti autentici cattura l’attenzione di tutti, svelando una complicità mai svanita. La suggestiva isola diventa lo sfondo perfetto per un capitolo speciale della loro storia, lasciando tutti a chiedersi cosa riserverà il futuro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme in vacanza in Sardegna. La showgirl argentina e il conduttore hanno trascorso una serata divertente in uno dei locali più famosi di Porto Cervo, fra brindisi, risate e alcuni video che svelano l’intesa (mai persa) fra i due. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. In pausa dagli impegni televisivi, Stefano De Martino ha raggiunto in Sardegna l’ex moglie Belen Rodriguez. I due sono stati avvistati al Clipper, noto locale di Porto Cervo, dove hanno gustato una cena in compagnia di altri amici come Biagio Izzo e Ciro Ferrara. Visualizza questo post su Instagram Su Instagram, Marco Piti, celebre mentalista e mago, ha condiviso alcuni video che raccontano la serata, fra spettacoli di magia e risate. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme in Sardegna

