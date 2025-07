Pallanuoto femminile il cammino del Setterosa ai Mondiali inizia contro la Nuova Zelanda

Il cammino del Setterosa ai Mondiali di pallanuoto femminile 2025 si apre con una sfida cruciale contro la Nuova Zelanda, il primo passo verso un obiettivo ambizioso: conquistare il titolo mondiale. Venerdì 11 luglio alle 11.35 italiane, le azzurre scenderanno in acqua a Singapore per dimostrare il proprio valore e mettere subito le cose in chiaro. Una partita da non sottovalutare, perché ogni dettaglio conta in questa avventura che promette emozioni e successi.

Il percorso del Setterosa ai Mondiali 2025 di pallanuoto femminile inizierà venerdì 11 luglio alle ore 11.35 italiane: a Singapore le azzurre esordiranno nel Girone A contro la Nuova Zelanda in un match da vincere ad ogni costo per poi andare a giocarsi il primato contro l’Australia. Si tratta però di un match che non andrà sottovalutato, sebbene le oceaniche negli ultimi incroci non abbiano creato particolari grattacapi alle azzurre, venendo sempre sconfitte in maniera sistematica e con passivi alquanto ampi dall’Italia. Ai Mondiali 2023 il Setterosa doppiò le oceaniche, sconfiggendole per 14-7, mentre appena un mese prima, nella World Cup 2023 le azzurre rifilarono 10 gol di scarto alle avversarie, sconfitte per 17-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, il cammino del Setterosa ai Mondiali inizia contro la Nuova Zelanda

In questa notizia si parla di: pallanuoto - femminile - setterosa - mondiali

Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1 - La SIS Roma fa un passo decisivo verso la finale Scudetto, battendo il Rapallo 14-11 in gara-1 delle semifinali playoff di Serie A1 di pallanuoto femminile.

Il Setterosa c’è Definita la lista delle 15 azzurre convocate a Singapore per i Campionati Mondiali di pallanuoto, in programma da venerdì 11 luglio. Nomi e programma qui https://bit.ly/4lbPJye Federazione Italiana Nuoto Vai su Facebook

Mondiali pallanuoto femminile 2025, il calendario del Setterosa: partite e orari; Pallanuoto femminile, il cammino del Setterosa ai Mondiali inizia contro la Nuova Zelanda; Mondiali pallanuoto Singapore 2025: convocati dell'Italia per Settebello e Setterosa.

Mondiali pallanuoto, venerdì l'esordio del Setterosa contro la Nuova Zelanda - La Nazionale femminile di pallanuoto aprira venerdi 11 luglio alle 17. Scrive sportmediaset.mediaset.it

Mondiali pallanuoto femminile 2025, il calendario del Setterosa: partite e orari - I mondiali di pallanuoto 2025, all'OCBC Aquatic Centre di Singapore,, che fanno parte dei World Aquatics Championship 2025, stanno per iniziare. Secondo today.it