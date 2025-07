Conferenza per Kiev nasce fondo europeo ricostruzione

Mentre gli attacchi russi si intensificano e il mondo osserva con apprensione, a Roma si apre la due giorni della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina. Un appuntamento cruciale per rinnovare la solidarietà a Kiev, rafforzare gli impegni dei donatori e confermare il ruolo centrale dell’Europa in un contesto di crescente incertezza globale. La nascita del fondo europeo per la ricostruzione rappresenta un passo decisivo verso la stabilità e la speranza di un futuro migliore per l’Ucraina.

Roma, Conferenza per ricostruzione Kiev - Roma si prepara a ospitare una storica conferenza per la ricostruzione di Kiev, con 50 capi di Stato e di governo pronti a puntare il focus sulla ripresa dell’Ucraina.

Il leader ucraino è a Roma per la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina del 10 e 11 luglio nella Capitale. Incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tajani, da Roma messaggio di forte solidarietà a Kiev Vai su Facebook

