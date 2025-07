Lazza si prende San Siro a colpi di feat e big fit

Lazza conquista San Siro con un concerto epico, un vero trionfo di musica e amicizia. «Le cose belle si fanno in famiglia» risuona tra le note di un evento memorabile, che ha visto oltre 60 mila fan vivere un momento unico nel cuore della sua Milano. Un live senza strategie né annunci: solo talento, sorpresa e affetto, dimostrando ancora una volta che la vera magia nasce dalla spontaneità e dalla passione condivisa.

«Le cose belle si fanno in famiglia». Questa frase più di altre racchiude l’anima del live di Lazza a San Siro: un concerto monumentale, il primo della sua carriera negli stadi, nella sua Milano, davanti a oltre 60 mila persone venute a celebrare un artista che in pochi anni si è preso tutto. Guai a parlare di hype costruito, gli ospiti sono stati tutti a sorpresa, nessun nome annunciato per fare numeri. Nessuna mossa strategica. Solo amici veri, con cui ha condiviso musica e momenti di vita. Da Sfera Ebbasta a Shiva, passando per Salmo, Tedua, Ghali, Geolier, Marracash e perfino Laura Pausini, unica rappresentante della scena pop. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lazza si prende San Siro a colpi di feat e big fit

In questa notizia si parla di: lazza - siro - prende - colpi

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato” - Lazza conquista il cuore di San Siro, un palco epico per un debutto memorabile. Con 40 musicisti e ospiti d’eccezione, l’artista si inserisce nella storia del grande stadio, portando in scena “Locura Jam + Opera” e sfidando se stesso tra emozioni e spettacolo.

Lazza si prende San Siro a colpi di feat e big fit.

Lazza prende San Siro per le corna - Un mare di ospiti, alcuni di peso, tra questi Laura Pausini, Marracash, Geolier, Fabri Fibra, Salmo ... Come scrive rockol.it

Lazza gioca la Champions dei concerti a San Siro, 'ho vinto' - Così prima di salire sul palco a presentare la "squadra da Champions", cioè i musicisti della band insieme a 12 elementi dell'orchestra Sinfonica di Milano, è Germano Lanzoni, la voce del Milan, la ... Scrive msn.com