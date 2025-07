Retribuzioni Coverflex Italia | Ok trasparenza per ambienti di lavoro equi attrattivi e sostenibili

In un mercato del lavoro in continua evoluzione, la trasparenza sulle retribuzioni diventa un imperativo. Il Report 2024 di Coverflex rivela che il 60% dei dipendenti italiani soffre di poca chiarezza sui criteri di promozione, mentre il 74% considera il proprio pacchetto retributivo poco competitivo. Per creare ambienti di lavoro più giusti, attrattivi e sostenibili, è fondamentale puntare sulla trasparenza e sull'equità.

Trasparenza salariale: la chiave per ambienti di lavoro equi e sostenibili.

