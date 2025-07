Dimensionamento scolastico in Puglia confermati 565 istituti | Nessun taglio per il 2026 27

Ottime notizie per la Puglia: il decreto ministeriale conferma che nessun istituto sarà tagliato nel 2026/27, assicurando stabilità alla rete scolastica regionale. La regione potrà così gestire autonomamente il dimensionamento, garantendo continuità e qualità dell’istruzione. Una vittoria per studenti, insegnanti e famiglie, che rafforza l’impegno verso un sistema scolastico solido e attento alle esigenze locali. La Puglia si prepara a pianificare il suo futuro scolastico con fiducia e autonomia.

