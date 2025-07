Preparatevi a qualche cambiamento sulla viabilità di Arezzo: domenica 13 luglio, dalle 17 alle 20, alcune strade saranno temporaneamente chiuse per consentire la celebrazione della Santa Messa presso l'edicola Mariana. È importante essere informati e pianificare gli spostamenti in anticipo, evitando disagi e garantendo il rispetto delle disposizioni temporanee. Restate aggiornati sulle prossime modifiche alla circolazione e alla sosta, per muovervi sempre con facilità e sicurezza.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Domenica 13 luglio in occasione della celebrazione della Santa Messa presso l'edicola Mariana posta al bivio della strada di San Polo n. 56b con via Boso Ubertini, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 è istituito il divieto di transito dei veicoli nella strada vicinale ad uso pubblico sita al termine di via Boso Ubertini. Nel tratto della stessa strada compreso tra il civico 6027 ed il parcheggio sito circa 200 metri più avanti rispetto alla direzione San Polo? Antria, possono accedere esclusivamente i veicoli diretti al parcheggio. Mercoledì 16 luglio in occasione delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione della Città di Arezzo, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in via dell'Anfiteatro, tratto compreso tra via Margaritone e via della Società Operaia, piazza Poggio del Sole, via Fra Guittone, lato antistante a piazza Poggio del Sole, nel tratto compreso tra via Eritrea ed il palazzo della Prefettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it