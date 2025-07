Calhanoglu Inter trattativa bloccata con il Galatasaray | nerazzurri chiari sul prezzo cosa può succedere

Le voci sul futuro di Calhanoglu si fanno sempre più intense, ma le ultime notizie indicano una distanza tra Inter e Galatasaray. Dopo un incontro chiave, i nerazzurri sono decisi a mantenere il centrocampista turco, lasciando poche speranze per un trasferimento imminente. La società ha infatti chiarito il proprio prezzo e preferenze, rendendo la trattativa piuttosto complicata. Cosa potrebbe succedere ora? Restiamo pronti a scoprire gli sviluppi più sorprendenti.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Al momento, l’ipotesi di vedere Hakan Calhanoglu al Galatasaray sembra allontanarsi. Dopo l’incontro di ieri, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista turco è destinato a rimanere all’ Inter, almeno per il momento. La trattativa con il club turco non ha portato a nulla di concreto, con le due parti che non sono riuscite a trovare un accordo sul prezzo del giocatore. L’Inter ha fatto capire con chiarezza quali sono le condizioni per cedere il giocatore: servono almeno 30 milioni di euro per il cartellino di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com