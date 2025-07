Ferrero acquista Kellogg per 3,1 miliardi | l’Italia di grande qualità cresce in tutto il mondo

Il mondo delle grandi imprese alimentari si stringe sotto il segno di una nuova, enorme operazione: Ferrero acquista Kellogg per 31 miliardi di dollari, consolidando la sua presenza globale e portando in Italia un esempio di eccellenza che cresce ovunque. Questa fusione strategica promette innovazione e rafforzamento sui mercati internazionali, aprendo nuove opportunità a clienti e partner. Il settore alimentare italiano si conferma protagonista, continuando a conquistare il mondo con qualità e creatività .

Il gruppo Ferrero e Wk Kellogg co hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale il gruppo italiano che produce la Nutella ha accettato di acquisire Wk Kellogg Co, per 23 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari. Lo comunica la società in una nota. L'acquisizione, che include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell'iconico portafoglio di cereali per la colazione di Wk Kellogg negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, "fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero e amplia la portata dell'azienda in più occasioni di consumo con marchi rinomati e amati e una forte rilevanza per i consumatori' 'si legge nella nota del colosso italiano.