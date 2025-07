Filippo Bisciglia diventa attore in un film | l' annuncio nel pieno del successo di Temptation Island

Nel pieno del successo di Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende i suoi fan annunciando il suo debutto come attore in un nuovo film. Un capitolo inedito nella sua carriera, che arriva proprio mentre la serie continua a conquistare milioni di telespettatori. La notizia, rivelata durante la presentazione dei nuovi titoli di Amazon, accende l‚Äôentusiasmo di chi lo segue e promette grandi emozioni nel suo futuro artistico. √ą solo l‚Äôinizio di una nuova avventura.

Nel pieno del successo di questa nuova edizione di Temptation Island (va in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata), ecco arrivare l'annuncio sul suo conduttore: Filippo Bisciglia diventa attore in un film.  La notizia è stata resa nota durante la presentazione dei nuovi titoli di Amazon.

