Unicredit il governo tedesco chiede a Orcel di fermarsi su Commerzbank | Faccia un passo indietro

L’attenzione degli investitori è tutta rivolta a Unicredit, che ha appena annunciato di aver raddoppiato la propria partecipazione in Commerzbank, scatenando le richieste del governo tedesco a Orcel di fare un passo indietro. Dopo un autunno ricco di mosse strategiche, la banca italiana conferma il suo ruolo protagonista nel panorama europeo. Ma cosa riserverà il futuro per questa operazione e quali sfide si prospettano?

Unicredit ha effettuato in autunno un importante investimento nella seconda banca privata tedesca e martedì sera ha annunciato di aver raddoppiato la sua partecipazione diretta. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Unicredit, il governo tedesco chiede a Orcel di fermarsi su Commerzbank: “Faccia un passo indietro”

