Caso Almasri Nordio | Quello che ho detto in Parlamento è la verità e gli atti lo dimostrano

Nel cuore della riforma epocale della giustizia, il ministro Nordio affronta con fermezza il caso Almasri, sottolineando che la verità e gli atti parlano chiaro. Mentre si avvicina un cambiamento storico, le forze opposte tentano di rallentare o intimidire, ma la determinazione del governo resta salda. La trasparenza e l’integrità sono i pilastri su cui si costruisce questo nuovo percorso.

(Adnkronos) – ''Siamo in dirittura di arrivo di una riforma epocale della giustizia. Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni''. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Almasri, a margine del question time al Senato. Sul caso in questione ''quello che ho detto in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Il ministro Nordio avrebbe detto il falso nel corso dell’informativa urgente al Parlamento sul caso Almasri. Contrariamente a quanto dichiarato pubblicamente, il ministero avrebbe avuto notizia dell’arresto non il lunedì 20 gennaio, ma ben prima, già nel pomeri Vai su Facebook

Caso Almasri, le opposizioni all'attacco di Nordio. Pd, +Europa, Avs e M5s chiedono le dimissioni del Guardasigilli. "Il ministro della Giustizia avrebbe detto il falso nel corso dell'informativa urgente al Parlamento sul caso del generale libico". #ANSA Vai su X

Caso Almasri, le nuove carte: Il governo sapeva da subito, scelta politica'; Caso Almasri, Nordio: “Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali, riferiremo in Parlamento”; Caso Almasri, Nordio: «gli atti smentiscono i giornali».

Caso Almasri, Nordio: "Quello che ho detto in Parlamento è la verità e gli atti lo dimostrano" - Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni''. Si legge su msn.com

Caso Almasri, Nordio nega omissioni: “I nostri atti smentiscono i giornali. Riferirò quando sarà il momento” - “Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato dai giornali “. ilfattoquotidiano.it scrive