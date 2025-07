Con il Cai Bellano in uno dei punti più panoramici della Valle d’Aosta

Con il Cai Bellano alla scoperta di uno dei punti più panoramici della Valle d'Aosta, il gruppo di 23 escursionisti ha intrapreso un'emozionante avventura verso la maestosa Testa del Rutor, una vetta che si erge a 3.486 metri. La partenza da Bonne, punto di partenza e di arrivo di questa straordinaria salita, ha segnato l'inizio di un'esperienza indimenticabile tra paesaggi mozzafiato e sfide alpine, dimostrando ancora una volta come la passione per la montagna possa unire e ispirare.

Trasferta in Valle D'Aosta nei giorni scorsi per la sezione bellanese del Cai. Come meta la salita alla Testa del Rutor, bellissima vetta a 3.486 metri di altitudine. Il gruppo di 23 partecipati è partito nella mattinata di sabato alla volta di Bonne, località posta alla testata della.

