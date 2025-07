Vergognose liste di proscrizione

Di fronte a vergognose liste di proscrizione e alla minaccia della libertà di stampa, il mondo politico si unisce in difesa dei giornalisti presi di mira. Dopo le provocazioni di un piccolo gruppo di Pro Pal davanti alla nostra sede di via dell'Aprica, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia denuncia un attacco gravissimo: un'oltraggio alla democrazia, che richiede una risposta decisa da parte di tutti. La libertà di informazione non può essere compromessa.

Dopo le provocazioni, arriva la solidarietà del mondo politico verso i giornalisti che sono stati presi di mira da un piccolo gruppo di Pro Pal che hanno manifestato davanti alla nostra sede di via dell'Aprica, che è la stessa di quella di Libero. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, parla di "un attacco gravissimo, addirittura messo in atto presentando delle vere e proprie liste di proscrizione con i volti dei giornalisti definiti 'servi' e rappresentati su dei volantini come dei poliziotti". Il deputato meloniano manda loro la sua "più sincera solidarietà" e conclude: "Un vergognoso attacco alla libertà, prima ancora che al diritto di cronaca e critica: come sempre a sinistra sono abituati a dare lezioni sulla libertà di stampa solo quando i giornalisti la pensano come loro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vergognose liste di proscrizione"

In questa notizia si parla di: proscrizione - liste - vergognose - giornalisti

Giornalisti. Donzelli (FdI): solidarietà a Giornale e Libero, da Pro Pal vergognose liste di proscrizione https://lavocedelpatriota.it/giornalisti-donzelli-fdi-solidarieta-a-giornale-e-libero-da-pro-pal-vergognose-liste-di-proscrizione/… via @vocedelpatriota Vai su X

https://www.primaonline.it/2025/07/08/446329/classifica-giornalisti-piu-social-tosa-resta-in-testa-capezzone-new-entry/ Vai su Facebook

Giornalisti. Donzelli (FdI): solidarietà a Giornale e Libero, da Pro Pal vergognose liste di proscrizione; Contro Giornale e Libero vergognose liste di proscrizione; Medio oriente: vergognoso attacco pro Pal, solidarietà a Giornale e Libero.

"Contro Giornale e Libero vergognose liste di proscrizione" - Dopo le provocazioni, arriva la solidarietà del mondo politico verso i giornalisti de Il Giornale e di Libero che sono stati presi di mira da un piccolo gruppo di Pro Pal ... Si legge su ilgiornale.it

Lista proscrizione Pci: “Giornalisti e politici sionisti”/ C’è ... - Per quanto riguarda i nomi nella lista proscrizione Pci, oltre a diverse società, ci sono politici come Gabriele Albertini, Claudio Lotito, Ester ... Segnala ilsussidiario.net