Sul Lago Maggiore torna Cactus Folies | la mostra mercato di piante succulente

Dal 11 al 13 luglio, sul suggestivo Lago Maggiore, torna Cactus Folies, la mostra mercato dedicata alle piante succulente più rare e affascinanti. Questa edizione mette in evidenza le straordinarie succulente del deserto di Atacama, il luogo più arido del pianeta, offrendo un’occasione unica di scoprire meraviglie botaniche provenienti dall’Italia e oltre. Non perdere l’opportunità di arricchire la tua collezione e immergerti in un mondo di forme e colori sorprendenti.

Dall'11 al 13 luglio torna a Verbani l'appuntamento con Cactus Folies, la mostra mercato di piante succulente rare e da collezione. In primo piano in questa edizione, le succulenti del Cile, in particolare del deserto di Atacama, l'area più arida del mondo. Interverranno espositori dall'Italia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

A VILLA GIULIA L’APPUNTAMENTO CON LE PIANTE SUCCULENTE RARE E DA COLLEZIONE La 22a edizione di VERBANIA CACTUS FOLIES è dedicata a "Le succulente del Cile" a Villa Giulia dall'11 al 13 luglio. In programma venerdì 11 luglio apertura Vai su Facebook

