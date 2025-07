Intreccio con il Milan Kvaratskhelia può lasciare subito il Psg

L’ex stella del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, potrebbe presto tornare protagonista di un nuovo capitolo di mercato. Dopo la separazione dal club partenopeo e l’avventura parigina, si apre uno scenario sorprendente: il Milan potrebbe inserirsi all’ultimo momento, offrendo una chance concreta per il suo ritorno in Serie A. Il futuro di Kvaratskhelia è appeso a un filo, e le prossime settimane potrebbero riscrivere le regole del suo destino calcistico.

Il futuro dell’ex esterno del Napoli rischia di cambiare ancora. Spunta un maxi intreccio di mercato che può ribaltare le cose Le strade di Kvicha Kvaratskhelia e del Napoli si sono separate lo scorso gennaio con il georgiano che ha scelto di intraprendere una nuova avventura al Paris Saint Germain. (LaPresse) – Calciomercato.it Decisione fruttuosa finora quella dell’esterno offensivo che ha vinto di tutto tra Francia ed Europa con i parigini ed ora si appresta a giocare da protagonista anche la finalissima del Mondiale per Club dopo aver battuto in maniera netta anche il Real Madrid in semifinale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it