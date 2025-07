L' Europa progetta il suo jet da guerra ma uno scontro tra Francia e Germania lo mette in pericolo

l Europa progetta il suo jet da guerra di ultima generazione, ma uno scontro tra Francia e Germania lo mette in pericolo. Il piano per sviluppare il jet da combattimento noto come Fcas (Future Combat Air System) sta affrontando ostacoli politici e diplomatici che rischiano di compromettere il futuro di questa innovativa iniziativa europea, mettendo a dura prova la coesione e la collaborazione tra le nazioni coinvolte.

L'Europa sta progettando il suo caccia da guerra di ultima generazione, un obiettivo che però rischia di saltare a causa di uno scontro tra Francia e Germania, su chi deve guidare il progetto Il piano per sviluppare il jet da combattimento noto come Fcas (Future Combat Air System), sta. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: europa - guerra - scontro - francia

Avellino, il PD lancia il Cantiere Democratico: “Guerra ed Europa, si parla tanto ma si agisce poco” - Oggi pomeriggio, presso la sala “Spazio Arena” di Avellino, si è svolto il convegno “Il Mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania”.

Francia in guerra contro Israele al Salone dell’industria aerospaziale di Le Bourget, la fiera più importante del mondo di aerei e armi. Le autorità francesi hanno oscurato i padiglioni delle cinque maggiori aziende di armi di Tel Aviv, facendoli coprire con teloni Vai su Facebook

L'Europa progetta il suo jet da guerra, ma uno scontro tra Francia e Germania lo mette in pericolo; Scontro Francia-Russia, Putin a Macron: “Come Napoleone, errore dei nemici sottovalutarci”; Allarme dalla Francia: Mai così alto il rischio di una guerra in Europa.

“L’Europa vacilla, le fabbriche chiudono”: la scossa degli industriali di Italia e Francia alla Ue - Appello congiunto firmato dai presidenti, Emanuele Orsini e Patrick Martin, in occasione del settimo forum tra Confindustria e Medef, l’organizzazione degli ... Si legge su msn.com

Confindustria-Medef: Europa vacilla, le fabbriche chiudono (2) - Gli industriali di Italia e Francia, che tornano ad incontrarsi, questa volta a Roma, si soffermano sulle sfide per l'Europa della decarbonizzazione industriale e dei costi dell'energia, dell'industri ... Secondo ansa.it