Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth in Australia Davvero

Immaginate un Milan-Como giocato a Perth, dall’altra parte del mondo: una sfida storica e inattesa che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano. La richiesta della Lega ha già ottenuto il via libera preliminare, ma la decisione finale dipende ora dalla UEFA e dalle autorità locali australiane. È un’idea ambiziosa, destinata a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio internazionale. Resta da vedere se il sogno diventerà realtà.

Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth, in Australia. Una trasferta agli antipodi (anche della logica). Sarebbe la prima storica partita all’estero di Serie A. La richiesta ufficiale della Lega ha ottenuto il parere positivo del Consiglio della Figc. Ora spetta alla Uefa dare l’ok definitivo, anche se in realtà la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, dell’Asian Football Federation e della Fifa. Ma il vero sì spetta alla Uefa. La domanda è: perché? Perché Milan-Como è in calendario per il weekend del 7-8 febbraio 2026, quando San Siro sarà occupato dalla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth, in Australia. Davvero

In questa notizia si parla di: milan - como - potrebbe - giocarsi

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con tutte le emozioni e i risultati in tempo reale: Milan in 10 uomini, Como in vantaggio, Monza avanti e tante altre sorprese.

Milan-Como potrebbe giocarsi in Australia e diventare una partita storica, ecco perché Vai su X

Milan-Como, match valido per la 24a giornata del prossimo campionato di Serie A, potrebbe giocarsi a Perth L'idea si starebbe facendo largo in quanto a cavallo di quel weekend (7-8 febbraio) è prevista la cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali di Milan Vai su Facebook

Milan-Como in Australia: parere positivo della Figc. Ora serve il via libera di Fifa e Uefa; Milan-Como si potrebbe giocare in Australia, c’è l’ok della Figc; Via libera FIGC, a febbraio in Australia: Milan-Como a Perth.

Calcio, Milan-Como a Perth, serve solo l’ok dell’Uefa - (askanews) – La Figc ha dato parere positivo alla possibilità di giocare Milan- askanews.it scrive

Via libera FIGC, a febbraio in Australia: Milan-Como a Perth - La conferma questa mattina da Roma: il Consiglio Federale ha autorizzato la disputa a Perth, in Australia, di Milan- Secondo msn.com