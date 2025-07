Presentazione del libro ' Cari equilibri'

La Biblioteca ha il piacere di accogliervi per un evento imperdibile: la presentazione di "Cari Equilibri" di Salvo Di Pietro. Un viaggio tra emozioni e riflessioni, arricchito dal dialogo con Manuela A. De Quarto e da coinvolgenti letture di Giovanna Cutrona, Sebina Inturri e Valentina Marletta. Non mancate a questa occasione unica di scoprire un mondo di parole che toccano il cuore!

La Biblioteca è lieta di invitarvi alla presentazione del libro "Cari equilibri" di Salvo Di Pietro. DialogherĂ con l'Autore Manuela A. De Quarto, Autrice e Direttrice della Scuola di Scrittura e Storytelling di Viagrande Studios; letture di Giovanna Cutrona, Sebina Inturri e Valentina Marletta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

