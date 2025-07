Italgas | lancia nuovo programma Emtn quotato in Italia da massimo 5 mld

Italgas segna un nuovo importante traguardo con il lancio del suo programma EMTN, quotato in Italia e con un importo massimo di 5 miliardi di euro. Approvato dalla Consob, questo strumento consentirà all’azienda di rafforzare la propria liquidità attraverso emissioni di obbligazioni non convertibili destinate esclusivamente a investitori istituzionali. Con un portafoglio di 9 miliardi di bond, Italgas conferma il suo ruolo di protagonista nel mercato finanziario italiano, puntando a crescere ulteriormente.

Italgas ha annunciato la costituzione di un nuovo programma Emtn (Euro Medium Term Notes) dall’importo massimo nominale di 5 miliardi di euro. Il programma, approvato oggi dalla Commissione Nazionale per le SocietĂ e la Borsa (Consob), prevede l’emissione di uno o piĂą prestiti obbligazionari non convertibili da eseguirsi entro il termine di un anno, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali. “Noi abbiamo 9 miliardi di bond emessi, quindi abbiamo continuamente un’attivitĂ di riemissione per il rifinanziamento e questo non è un traguardo, è la partenza”, ha osservato l’amministratore delegato Paolo Gallo durante la cerimonia “Ring the Bell” avvenuta stamattina a Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it