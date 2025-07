Napoli lavori via Toledo | nuove perplessità su pietra lavica tra estetica e ‘bollori’

Le novità sui lavori di via Toledo a Napoli suscitano nuove perplessità tra cittadini e esperti. Il Comitato di Portosalvo, già un decennio fa, aveva messo in guardia sull’uso della pietra lavica, temendo danni al patrimonio storico. Oggi, mentre i lavori avanzano, le questioni estetiche e di preservazione rimangono aperte. È giunto il momento di riflettere con attenzione su come conciliare innovazione e tutela del nostro patrimonio culturale.

Tempo di lettura: 3 minuti Lavori di via Toledo, nuove perplessità sul progetto dei marciapiedi. “ Il Comitato di Portosalvo già 10 anni fa aveva lanciato l’allarme sull’invasione della Pietra Etnea” afferma il presidente Antonio Pariante. All’epoca, l’organismo civico avanzava dubbi su questo materiale, sostenendo che “poteva alterare la pavimentazione lapidea del centro storico e oltre”. Tuttavia, “nessuna istituzione ha fatto valere i vincoli paesaggistici e la tutela della storica pavimentazione della Città, con dei risultati devastanti che oggi proseguono senza limite”. In precedenza, il geochimico Benedetto De Vivo ha bocciato l’idea della pietra lavica, evidenziando alcuni presunti rischi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, lavori via Toledo: nuove perplessità su pietra lavica tra estetica e ‘bollori’

