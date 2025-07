Quella volta che un ristorante stellato preparò una super cena con gli avanzi della Festa dell’Unità

In un mondo dove l’arte culinaria incontrava creatività e sostenibilità, il ristorante stellato preparò qualcosa di straordinario: una cena con gli avanzi della festa dell’Unità. Igles Corelli, chef di Il Trigabolo, rivela quell’esperienza come “l’attimo fuggente”, un momento magico che dimostra come i limiti possano diventare opportunità. Un episodio che insegna come l’ingegno possa trasformare anche ciò che sembra sprecato in pura eccellenza gastronomica.

Il racconto di Igles Corelli, chef di Il Trigabolo di Argenta, il ristorante ferrarese che dal 1983 al 1993 fu il faro della cucina italiana di ricerca. "Un episodio unico e irripetibile che abbiamo battezzato 'l’attimo fuggente'". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Quella volta che un ristorante stellato preparò una super cena con gli avanzi della Festa dell’Unità

