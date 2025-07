Cina | crescita a due cifre di produzione vendite auto a gen-giu

La Cina conferma la sua leadership nel settore automotive con una crescita a due cifre nella produzione e nelle vendite di auto nei primi sei mesi del 2025. Uno sguardo dall'alto cattura un’immagine promettente di veicoli a nuova energia pronti all’esportazione, simbolo di un mercato dinamico e innovativo. Questa tendenza indica che il paese sta consolidando il suo ruolo chiave nel panorama globale della mobilità sostenibile, aprendo nuove opportunità per il settore e per l’economia internazionale.

Una foto, scattata da un drone il 29 giugno 2025, mostra dei veicoli a nuova energia destinati all’esportazione parcheggiati in un terminal di esportazione di veicoli presso la sezione di Hangzhou del Beijing-Hangzhou Grand Canal, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. La produzione e le vendite di auto in Cina hanno registrato un aumento a due cifre nella prima meta’ dell’anno (H1), segno di un consumo interno vivace nella seconda economia mondiale, hanno mostrato oggi i dati China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). La produzione di auto del Paese ha totalizzato 15,62 milioni di unita’ nel periodo, con un aumento del 12,5% rispetto a un anno fa, mentre le vendite di auto sono cresciute dell’11,4%, raggiungendo 15,65 milioni di unita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it