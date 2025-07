Stop caddy e risciò nel centro storico | la giunta approva la delibera

Una svolta importante per il centro storico: la giunta ha approvato questa mattina la delibera con il nuovo regolamento per l’esercizio delle attività di trasporto turistico all’interno dell’area Unesco, tra cui stop caddy e risciò. Un passo deciso verso un equilibrio tra tradizione e innovazione, che mira a valorizzare il patrimonio culturale e migliorare la fruibilità della zona. Un cambiamento che promette di rendere il centro storico ancora più accogliente e sostenibile.

È stata approvata questa mattina la delibera con il regolamento per l'esercizio delle attività di trasporto turistico all'interno dell'area Unesco. La delibera, portata in giunta dall'assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini e dall'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, prevede.

