McDonald' s le incredibili falle di sicurezza del sistema AI per le assunzioni

Recentemente, McDonald's ha svelato le vulnerabilità di un sistema AI impiegato nelle assunzioni, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. Due ricercatori hanno infatti dimostrato quanto fosse facile accedere al backend del chatbot usato negli Stati Uniti per valutare i candidati, rivelando i dati di milioni di persone. Un episodio che mette in discussione l’affidabilità delle tecnologie adottate e la tutela della privacy, aprendo un dibattito urgente sulla protezione delle informazioni sensibili.

