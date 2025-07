Cena dei Mille | Parma si trasforma in un incanto multisensoriale

scenario di magia e convivialità, dove sapori autentici, opere d’arte e suoni avvolgenti si intrecceranno in un’esperienza indimenticabile. La Cena dei Mille promette di essere un appuntamento imperdibile, un’occasione unica per riscoprire la bellezza di Parma attraverso i sensi, creando ricordi che dureranno nel tempo. Non mancate a questa celebrazione di cultura e gusto, pronta a incantare tutti i partecipanti.

In un abbraccio di natura, arte e gastronomia, il cuore pulsante della città si prepara a vivere un evento senza precedenti: la sesta edizione della Cena dei Mille, in programma martedì 9 settembre 2025. Per tutta la serata, Piazza Garibaldi e le vie limitrofe si trasformeranno in un incantevole. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

