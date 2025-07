Ferrero si mangia i cereali per la colazione Kellogg | operazione da 3,1 miliardi per crescere negli Usa

Ferrero si prepara a conquistare il mercato dei cereali con un investimento di 31 miliardi di dollari, acquisendo WK Kellogg. Questa operazione strategica permetterĂ al gruppo di Alba di espandere il suo impero negli USA, portando sulle tavole Froot Loops, Frosted Flakes e altri iconici marchi. Un passo deciso verso la crescita globale che promette di rivoluzionare la colazione di milioni di consumatori.

La Ferrero ha chiuso un accordo da 3,1 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg KLG. L’acquisizione, che comprende la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell’iconico portafoglio di cereali per la colazione negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, fa parte del piano di crescita strategica del gruppo di Alba controllato da una holding con sede in Lussemburgo. A WK Kellogg fanno capo Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies e una varietĂ di altri cereali. Oggi ha un valore di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari e un debito di oltre 500 milioni di dollari. L’invenzione dei cereali Corn Flakes nel 1894 da parte del fondatore dell’azienda, Will Keith Kellogg, portò alla nascita dell’azienda all’inizio del XX secolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferrero si mangia i cereali per la colazione Kellogg: operazione da 3,1 miliardi per crescere negli Usa

In questa notizia si parla di: cereali - kellogg - ferrero - colazione

Ferrero compra i cereali Kellogg’s, operazione da 3 miliardi - Ferrero si prepara a fare un grande passo nel mondo dei cereali, con l'acquisizione da 3 miliardi di dollari di WK Kellogg, simbolo della tradizione americana dei cereali da colazione.

A colazione Nutella e cereali. Il piano di Ferrero per conquistare Kellogg's Vai su X

La Ferrero sta per concludere un accordo da circa 3 miliardi di dollari per l'acquisizione del conglomerato di cereali per la colazione WK Kellogg KLG. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti vicine al dossier. https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2025/ Vai su Facebook

La Ferrero pronta a far colazione con Kellogg’s; M&a a colazione: Kellogg a Ferrero, l’ipotesi da 3 miliardi di dollari; Ferrero farà colazione con Kellogg, ecco le ultime mosse del gruppo nutelloso.

Ferrero pronta a mangiarsi i cereali della Kellogg: operazione da 3 miliardi - La Ferrero sta per concludere un accordo da circa 3 miliardi di dollari per l'acquisizione del conglomerato di cereali per la colazione Wk Kellogg Klg. Si legge su msn.com

A colazione Nutella e cereali. Il piano di Ferrero per conquistare Kellogg's - Il colosso dolciario sarebbe in trattative avanzate per acquistare la storica produttrice dei cornflakes. Lo riporta huffingtonpost.it