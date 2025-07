Mikautadze Juve l’ex obiettivo per l’attacco può davvero sbarcare in Serie A! Ci pensa quel club | gli aggiornamenti

Il calciomercato in Serie A si infiamma tra sorprese e colpi di scena, e la possibile svolta riguarda Georgiy Mikautadze. L’ex obiettivo della Juventus, talento georgiano, potrebbe presto sbarcare in Italia con un trasferimento che fa discutere gli addetti ai lavori. È davvero vicino il suo arrivo all’Atalanta? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sul futuro di questo promettente attaccante e le implicazioni per il campionato.

Il calciomercato in Serie A sta entrando nel vivo e una delle trattative più interessanti potrebbe coinvolgere il talentuoso attaccante Georgiy Mikautadze, ex obiettivo della Juventus, che è ora in procinto di trasferirsi all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky, il club bergamasco è alla ricerca di un sostituto per Mateo Retegui, destinato a passare all'Al Qadsiah in Arabia Saudita. Mikautadze, classe 2000, è un attaccante georgiano che si è messo in evidenza in Ligue 1 con il Lione, dove ha mostrato una notevole capacità di finalizzazione, guadagnandosi l'attenzione di diversi club di Serie A.

