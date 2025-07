Mare Lollobrigida | Valorizzare il mare è la vera sfida nonostante le criticità Ue

Il mare italiano rappresenta un patrimonio inestimabile, ma la vera sfida è valorizzarlo appieno nonostante le criticità europee. Come sottolineato dal ministro Lollobrigida al Blue Forum, ogni sforzo volto a sfruttare questa risorsa può fare la differenza per il nostro futuro economico e ambientale. È arrivato il momento di investire e innovare per trasformare le criticità in opportunità concrete. Solo così potremo garantire un domani più sostenibile e prospero.

“La vera sfida è valorizzare il mare in una nazione che ha tre quarti della sua esposizione di confine sul mare. È la nostra risorsa cardine, se riusciremo a sfruttarla ancora meglio”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mare, Lollobrigida: “Valorizzare il mare è la vera sfida, nonostante le criticità Ue”

