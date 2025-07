Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell | il cantante annulla il suo concerto in Valle d'Aosta

Simone Cristicchi, noto cantautore e artista, ha condiviso con i suoi fan una notizia importante: a causa di una paralisi di Bell, ha deciso di annullare il suo imminente concerto al Forte di Bard in Valle d'Aosta. Un gesto di sincerità e coraggio che mette in luce come anche le star più amate affrontino sfide inattese. Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata situazione e gli aggiornamenti sulla sua salute.

Simone Cristicchi ha annunciato, attraverso una storia su Instagram, di soffrire della paralisi di Bell, una forma di parlisi facciale acuta. Ha annullato la sua partecipazione per il concerto del prossimo 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: simone - cristicchi - paralisi - bell

"Che ci faccio qui", Simone Cristicchi chiude la rassegna a Minturno - La rassegna “Che ci faccio QUI?” si avvia verso la sua conclusione con un evento imperdibile: Simone Cristicchi salirà sul palco del Teatro Romano di Minturnae il 29 maggio.

Simone Cristicchi annulla il suo concerto in Valle d’Aosta: “Ho la paralisi di Bell”.

Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell: il cantante annulla il suo concerto in Valle d’Aosta - Con una storia postata sul suo profilo Instagram, Simone Cristicchi ha annunciato di soffrire della paralisi di Bell, una condizione "temporanea che richiede riposo e attenzione". Scrive fanpage.it

Simone Cristicchi: «A destra trovo un ... - Vanity Fair Italia - Simone Cristicchi, in gara al Festival di Sanremo con Quando sarai piccola, torna sulle critiche e accuse delle ultime settimane: «Giorgia Meloni, che non conosco, ha difeso il mio diritto di ... Segnala vanityfair.it