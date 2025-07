Dimaro si colora d’azzurro | ecco il programma completo del ritiro del Napoli

Dimaro si colora d’azzurro, e il cuore del Napoli batte più forte che mai. Tra allenamenti intensi, amichevoli emozionanti e serate indimenticabili per i tifosi, il ritiro in Trentino promette di essere un vero spettacolo. E non manca il divertimento: cinema sotto le stelle e momenti di aggregazione rendono questa esperienza unica. La stagione sta per partire: scopriamo insieme il programma completo di questa magica avventura azzurra!

Conte guida il primo ritiro azzurro in Trentino: allenamenti, due amichevoli e tante serate per i tifosi. C’è anche il cinema sotto le stelle. Il conto alla rovescia è cominciato: tra cinque giorni il Napoli si radunerà a Castel Volturno, prima di partire per il consueto ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Per il quattordicesimo anno consecutivo la Val di Sole ospiterà gli azzurri per la prima fase della preparazione. Non solo allenamenti, ma anche spettacoli, incontri con i tifosi e una novità assoluta. Il programma completo del ritiro. Il 17 luglio è fissato l’arrivo della squadra in Trentino, mentre il giorno successivo cominceranno ufficialmente gli eventi serali con la rassegna “ Notti Azzurre – Cinema sotto le stelle ”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dimaro si colora d’azzurro: ecco il programma completo del ritiro del Napoli

