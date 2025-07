Moussa Sangare per il Tribunale è in grado di stare a processo L'avvocato | Perizia incompleta

Moussa Sangare si appresta a affrontare un processo cruciale, dove la sua difesa mette in discussione la validità della perizia presentata finora. Giacomo Maj, avvocato del 31enne, ha richiesto un'integrazione, evidenziando che la metodologia adottata è stata del tutto incompleta. La questione apre nuovi interrogativi sul percorso giudiziario di Sangare, coinvolto in accuse gravi come maltrattamenti e omicidio. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa delicata vicenda.

Giacomo Maj, avvocato di Moussa Sangare, ha chiesto "un'integrazione" alla perizia alla quale il suo assistito è stato sottoposto: "A livello di metodologia è stata del tutto incompleta". Il 31enne sta affrontando il processo per maltrattamenti in famiglia e presto dovrà rispondere anche dell'omicidio di Sharon Verzeni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

