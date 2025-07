Calciomercato Sassuolo | preso Buchanan per questa cifra Ma l’Inter si riserva la recompra

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma con l'acquisto di Tajon Buchanan, un colpo di mercato deciso per rafforzare la rosa. L'affare, ormai in fase di definizione, prevede anche una clausola di recompra a favore dell’Inter, pronta a intervenire se le opportunità si presenteranno. Un’operazione che promette grandi sfide sul campo e nuovi scenari di mercato da seguire passo dopo passo.

. I dettagli sull’affare in chiusura tra le parti Il Sassuolo batte un colpo deciso sul mercato estivo, assicurandosi le prestazioni dell’esterno canadese Tajon Buchanan. L’operazione, ormai in dirittura d’arrivo, segna il primo rinforzo di spessore per la nuova gestione tecnica di Fabio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo: preso Buchanan per questa cifra. Ma l’Inter si riserva la recompra

In questa notizia si parla di: sassuolo - buchanan - calciomercato - preso

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A - Il calciomercato infiamma le ultime settimane: Tajon Buchanan, ex talento del Villarreal e ora nel mirino del Sassuolo, potrebbe presto continuare la sua avventura in Serie A.

#Calciomercato: Il #Sassuolo offre 8 milioni di euro + clausola sulla futura rivendita per Tajon #Buchanan. L’#Inter vorrebbe mantenere una clausola per la recompra (@FabrizioRomano) #Transfers Vai su X

Calciomercato musim panas 2025 ? Update Minggu 6 juli ROMA Masuk: Kembali : Hermoso (d, Bayer Leverkusen); Kumbulla (d, Espanyol); Bove (c, Fiorentina), Darboe (c, Frosinone); Pagano (c, Catanzaro), Cherubini (a, Carrarese); Mastrantonio (p, T Vai su Facebook

LIVE mercato: Dzeko alla Fiorentina, è ufficiale. Roma, Shomurodov in Turchia per la firma; Inter, Buchanan va al Sassuolo per 7-8 milioni di euro. Ma c'è la recompra; Mercato Sassuolo: tre nomi nel mirino.

Sassuolo, contatti avviati per Fadera del Como. In lista anche Buchanan e Sebulonsen - Il Sassuolo è interessato all'esterno destro del Como Alieu Fadera, per il quale ha avviato i contatti nelle ultime ore. Riporta sport.sky.it

Buchanan in chiusura al Sassuolo? Cosa risulta a Sky sul canadese dell’Inter - Occhio al futuro di Tajon Buchanan in casa Inter: ecco cosa risulta a Sky Sport sulla pista Sassuolo per il canadese ... Secondo fcinter1908.it