L’Università di Parma in campo per contrastare dispersione e abbandono universitario

L’Università di Parma si impegna con decisione per contrastare la dispersione e l’abbandono universitario, un problema cruciale per il sistema accademico italiano. Attraverso azioni mirate e basate su indagini approfondite, il Rettore Paolo Martelli sottolinea l’importanza di interventi concreti per garantire un percorso più stabile e accessibile agli studenti. Un passo fondamentale verso un futuro in cui l’istruzione superiore sia davvero alla portata di tutti.

«È un’azione mirata e molto rilevante, che nasce da indagini ad hoc e con la quale cerchiamo di combattere uno dei problemi più gravi dell’Università italiana: quello della dispersione e degli abbandoni». Così il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli sul nuovo bando emanato dall’Ateneo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

