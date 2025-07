Po Grande accetta la sfida della rinascita | ecco ambiti e modalità d’intervento per rilanciare le aree rivierasche

Il grande fiume Po si prepara a una sfida ambiziosa: la rinascita delle aree rivierasche, attraverso interventi strategici mirati a valorizzare le potenzialità di prossimità e connettività. Per ricostruire una continuità funzionale e sociale, è fondamentale far emergere nuove centralità che, sfruttando tecnologie e infrastrutture, possano trasformare questi spazi in motori di sviluppo e innovazione. È un percorso che richiede visione e determinazione, ma il risultato promette di essere rivoluzionario.

Per ricostruire la continuità funzionale e sociale del Po occorre far emergere le potenzialità strategiche di quelle aree di prossimità che, situate all’interno degli snodi infrastrutturali principali, possono generare nuove centralità grazie alla connettività, alle tecnologie e ad una nuova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Po Grande accetta la “sfida della rinascita”: ecco ambiti e modalità d’intervento per rilanciare le aree rivierasche.

