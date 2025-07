Pisa il canale dei Navicelli bloccato da una nave La denuncia di Confindustria

Il Canale dei Navicelli di Pisa rimane bloccato da oltre due settimane a causa di una nave da carico ormeggiata all’imbocco, una situazione che preoccupa l’intero comparto industriale locale. La denuncia di Confindustria Pisa evidenzia come questa decisione dell’Autorità Portuale di Livorno metta in crisi le attività economiche e logistiche della zona, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni rapide e condivise per sbloccare questa criticità.

Pisa, 10 luglio 2025 – "Da circa due settimane l’accesso al Canale dei Navicelli è bloccato a causa dell’ormeggio di una nave da carico macchine proprio all’imbocco dell’uscita, su disposizione dell’Autorità Portuale di Livorno". A denunciarlo è Confindustria Pisa, con il vicepresidente Stefano Bottai e il leader degli associati del gruppo nautico, Claudio Rossi. Una scelta definita "inaccettabile" dall’Unione Industriale Pisana, che segnala gravi disagi per i cantieri navali dell’area, costretti a operare in condizioni critiche e con conseguenti perdite economiche. "Così si rischia di mettere in ginocchio l'intera filiera produttiva della nautica pisana, con il pericolo di perdere decine di posti di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, il canale dei Navicelli bloccato da una nave. La denuncia di Confindustria

In questa notizia si parla di: pisa - canale - navicelli - bloccato

Pisa, il canale dei Navicelli bloccato da una nave. La denuncia di Confindustria; Lo yacht Idol si scontra con il ponte nel canale dei Navicelli a Pisa dopo il refit; Chiusura del Ponte di Calambrone per lavori, Confcommercio: Inaccettabile, pronti a occupare.

Confindustria Pisa, via le navi da sbocco a mare Navicelli - Una grande nave da carico ormeggiata su una banchina del porto di Livorno, su concessione della Port Authority livornese, che ostruisce gran parte dello sbocco a mare del Canale dei Navicelli rischia ... Secondo ansa.it

Navi bloccate all'uscita del canale dei Navicelli - La denuncia dell'Unione Indutriale Pisana: "L'Autorità Portuale di Livorno ha deciso di far ormeggiare una nave da carico macchine all’imbocco dell’uscita del Canale dei Navicelli ... Si legge su lanazione.it