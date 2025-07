Angeli del Bello Insieme per Firenze

Anche questo fine settimana ci prendiamo cura di alcuni dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio. Vuoi fare la differenza? Unisciti a noi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone - Firenze, 12 maggio 2025 – Gli Angeli del Bello sono scesi in campo per riportare alla luce la bellezza della cappella di Villa il Casone, nel quartiere di Gavinana.

Un weekend insieme agli Angeli del Bello; Il patto fra Angeli del Bello e Comune: Orgogliosi di contribuire al decoro insieme all’amministrazione; Decoro urbano, rinnovato il protocollo tra Comune di Firenze e Angeli del Bello.

Firenze, l’appello degli Angeli del Bello per pulire la città - MSN - Un fine settimana dedicato alla cura della città di Firenze, bellezza da custodire con cura. Secondo msn.com

Il patto fra Angeli del Bello e Comune: "Orgogliosi di contribuire al decoro insieme all’amministrazione" - Si rinnova e si rafforza la collaborazione tra Comune e Angeli del Bello. Si legge su msn.com