Montagnaterapia Parma e Cuneo insieme sulle Alpi piemontesi con la Carovana della mente

Immergersi nella montagnaterapia tra Parma e Cuneo, sulle maestose Alpi piemontesi, significa vivere un’esperienza unica di condivisione e rinascita. Con la carovana della mente, due gruppi si uniscono in un cammino condiviso, accompagnati da muli, un asino e un cane, lasciando alle spalle le sfide quotidiane per scoprire panorami che risvegliano lo spirito. Un gemellaggio riuscito, capace di trasformare il viaggio in un percorso di speranza e rinascita.

Due gruppi, un unico cammino e la condivisione di sentieri e panorami, accompagnati da due muli, un asino e un cane. Si tratta di un gemellaggio sicuramente riuscito, quello tra i gruppi di montagnaterapia “Lo Scarpone” del Dipartimento assistenziale integrato Salute Mentale-Dipendenze. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: montagnaterapia - parma - cuneo - insieme

Montagnaterapia, Parma e Cuneo insieme sulle Alpi piemontesi con la “Carovana della mente”; Carovana della Mente; La “Carovana della Mente”: quattro giorni di trekking con Montagnaterapia.

Montagnaterapia, Parma e Cuneo insieme sulle Alpi piemontesi con la ... - Due gruppi, un unico cammino e la condivisione di sentieri e panorami, accompagnati da due muli, un asino e un cane. Lo riporta gazzettadellemilia.it

Montagnaterapia e salute mentale viaggiano insieme all’Asl CN1 - Nell’ambito del progetto di Montagnaterapia del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell’Asl CN1, la struttura Psichiatria Area Nord continua la collaborazione storica con i CAI delle ... Si legge su cuneo24.it