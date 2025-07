Marvel’s Blade è ancora in sviluppo e potrebbe uscire anche su PS6 ed Xbox Next

Marvel’s Blade continua il suo cammino verso il debut, con possibilità di uscita su PS6 e Xbox Next, segnando l’avvento di una nuova era videoludica. Dopo aver superato gli ostacoli recenti, il titolo sviluppato da Arkane Lyon promette di sorprendere i fan con un’esperienza all’altezza delle aspettative. La domanda ora è: quando potremo mettere le mani su questa avventura epica? Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Marvel’s Blade è ancora vivo e sta facendo passi avanti decisi verso una release che potrebbe segnare l’inizio della prossima generazione di console, stando ad un nuovo report. Ebbene sì, il titolo, annunciato alla fine del 2023 ed in sviluppo posso Arkane Lyon (gli stessi autori di Deathloop), ha superato indenne i recenti licenziamenti che hanno colpito duramente molti team sotto l’etichetta Xbox. Insider Gaming segnala che un recente report finanziario ha confermato che la produzione vera e propria del gioco è partita alla fine del 2024, dopo la convalida del prototipo iniziale, aggiungendo che il titolo sarà interamente in terza persona, pensata per il giocatore singolo, e porterà i giocatori nel cuore di una Parigi cupa e messa in ginocchio da una misteriosa emergenza soprannaturale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Marvel’s Blade è ancora in sviluppo e potrebbe uscire anche su PS6 ed Xbox Next

