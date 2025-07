Vogliamo rompere il tabù delle mestruazioni | parla Eleonora La Monica CEO di FLYMe | INTERVISTA

In un mondo che ancora troppo spesso stigmatizza il ciclo mestruale, Eleonora La Monica, CEO di FLY.Me, si propone di cambiare le regole del gioco. Con un’app innovativa, una rete fisica e un progetto culturale, FLY.Me mira a liberare le persone dai tabù e a promuovere un dialogo aperto e consapevole. Scopri come questa iniziativa sta rivoluzionando la narrazione sulle mestruazioni, rendendole parte integrante della salute e della vita quotidiana.

Un'app, una rete fisica e un progetto culturale per affrontare il ciclo mestruale con libertà e consapevolezza. Ecco come FLY.Me vuole cambiare la narrazione

