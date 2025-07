Pregiudicato egiziano accompagnato presso il CPR di Milano

Nell’ambito dei servizi di sicurezza e controllo del territorio, la Polizia di Stato ha effettuato l’accompagnamento di due stranieri presso i Cpr di Milano, ponendo fine a un contesto di microcriminalità e immigrazione irregolare. Tra loro un pregíudicato egiziano, ora sotto monitoraggio. Questo intervento si inserisce in un più ampio sforzo di tutela della legalità e di tutela dei cittadini. La lotta all’illegalità resta una priorità per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Nell'ambito dei servizi finalizzati ad allontanare cittadini irregolari dal territorio provinciale, la Polizia di Stato ha proceduto all'accompagnamento presso i Cpr di due stranieri che vivevano in un contesto di microcriminalità e di immigrazione clandestina.

