Sparito uno degli accusati dell' omicidio di Fiera | mistero sulla sorte di Bedri Jakupi

Un mistero avvolge ancora la scomparsa di Bedri Jakupi, uno degli accusati dell'omicidio di Ragip Kolgeci avvenuto a Fiera nel 2022. Indagato per concorso nell’omicidio del 52enne kosovaro, Jakupi è scomparso prima dell’udienza preliminare che si sarebbe dovuta tenere lo scorso marzo. La sua assenza solleva nuovi interrogativi sul caso, lasciando incertezza sulla verità dietro questa tragica vicenda.

Era stato indagato per concorso in omicidio in relazione all'assassinio di Ragip Kolgeci, il 52enne kosovaro ucciso la sera del la sera del 12 ottobre del 2022 a Fiera, davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre. Ma al momento di presentarsi all'udienza preliminare nel marzo dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it