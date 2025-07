Roma in manette un allenatore di Taekwondo | avrebbe abusato di tre minorenni

Roma, ancora una volta teatro di notizie sconvolgenti: un allenatore di Taekwondo di 38 anni è stato arrestato nella zona di Pietralata con l'accusa di violenza sessuale aggravata su tre minorenni. L'uomo, che aveva saputo conquistarsi la fiducia di famiglie e ragazze grazie alla sua posizione di insegnante, avrebbe abusato delle giovani a partire dal 2023, sfruttando la propria capacità manipolatoria. La città si interroga sulla tutela dei minori e sulle misure di prevenzione adeguate. Roma, è tempo di fare luce su questa triste vicenda.

Un allenatore di Taekwondo, accusato di violenza sessuale aggravata, è stato arrestato a Roma in zona Pietralata. L’uomo di 38 anni avrebbe abusato di almeno tre ragazzin e a partire dal 2023. Secondo quanto ricostruito l’indagato, che lavorava in una palestra in zona Pietralata, era riuscito a guadagnare la fiducia delle famiglie e delle allieve minorenni. Le aveva avvicinate grazie alla sua capacità manipolatoria per poi abusarne. Roma, arrestato istruttore di taekwondo per violenze sessuali. A dare il via alle indagini, la denuncia di una mamma che, a partire da alcuni comportamenti anomali della figlia, era riuscita a farsi raccontare le violenze subite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, in manette un allenatore di Taekwondo: avrebbe abusato di tre minorenni

