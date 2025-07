Premio Manzoni 2025 | svelata la terna finalista i libri in gara

Svelata la terna finalista del Premio Manzoni 2025, un viaggio letterario che attraversa il Novecento da Trieste a Napoli. I tre autori in gara, protagonisti di grandi trasformazioni sociali e culturali, sono stati presentati questa mattina a Lecco, promettendo un’edizione ricca di emozioni e riflessioni. In un prossimo evento autunnale, verrà annunciato il vincitore di questa prestigiosa manifestazione letteraria, celebrando il talento e la profondità delle opere in lizza.

Da Trieste a Napoli, attraverso le grandi trasformazioni del Novecento: sono questi gli scenari che caratterizzano i tre finalisti del Premio Manzoni 2025, presentati questa mattina nella conferenza stampa presso la sede di Confcommercio Lecco. In un successivo appuntamento autunnale verrà . 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: premio - manzoni - svelata - terna

Premio Manzoni 2025: svelata la terna finalista, i libri in gara.

Premio Manzoni Romanzo Storico, svelati i tre finalisti della 21^ edizione - Si tratta di ‘Bambino’ di Marco Balzano, ‘La grande sete’ di Erica Cassano e ‘Di spalle a questo mondo’ di Wanda Marasco Il vincitore della 21^ edizione verrà svelato il 25 ottobre LECCO – La nuova Gi ... msn.com scrive

Premio Chiara 2025: svelata la terna finale tra verità, dolore e resistenza - Sulle rive del Lago Maggiore, nell’incantevole cornice dell’eremo di Santa Caterina del Sasso, sono stati annunciati i finalisti della XXXVII edizione del Premio Chiara: protagonisti tre romanzi che r ... Da laprovinciadivarese.it