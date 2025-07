Ranieri è la nuova presidente della commissione consiliare pari opportunità

Un nuovo capitolo prende forma nella Commissione Pari Opportunità: Maria Ranieri è stata ufficialmente eletta presidente, promettendo un impegno rinnovato per promuovere uguaglianza e inclusione. Con il supporto di una maggioranza convincente, la sua nomina segna un passo importante verso un’amministrazione ancora più attenta alle istanze di tutti i cittadini. La sfida ora è tradurre questa fiducia in azioni concrete per un futuro più equo e solidale.

Si è svolta la riunione dell’ottava commissione consiliare pari opportunità; all’odg l’elezione del nuovo presidente e del suo vice. Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti è stata eletta, dopo essere stata proposta dal consigliere Pino Cuzzocrea, la consigliera Maria Ranieri. Con 8 favorevoli e 6. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

