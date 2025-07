Bologna il 16 agosto amichevole al Dall’Ara

Il 16 agosto a Bologna si accende il calcio con un’amichevole imperdibile al Dall’Ara, preludio a una serie di emozionanti incontri estivi. Dopo le prime scampagnate di Valles contro il Gitschberg e le sfide di domenica con Virtus Verona, Sassuolo e Sudtirol, il calcio si prepara a infiammare l’estate dei tifosi. Non perdere questa occasione per vivere l’atmosfera unica del calcio in piena estate!

Dopo le prime scampagnate di Valles contro il Gitschberg di giovedì 17 alle ore 18 (12€ l’ingresso, gratis per gli under 14), la Virtus Verona di domenica 20 alle 17 (sempre 12€ il biglietto, con entrata gratuita per gli under 14) e il triangolare con Sassuolo e Sudtirol in programma allo stadio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna: il 9 agosto amichevole contro lo Stoccarda, mentre si intensificano i rumors di mercato - Bologna si prepara a un confronto emozionante con lo Stoccarda, un'anticipazione della prossima Europa League che accende l'entusiasmo dei tifosi.

Il 18 luglio sarà il primo giorno di raduno per la nazionale under 16 femminile, impegnata dal 15 al 23 agosto a Pitesti, in Romania, per l’Europeo di categoria. A Castel San Pietro, Bologna, sono 16 le giocatrici convocate da coach Giovanni Lucchesi. Tre copp Vai su Facebook

