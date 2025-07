Lo Spaziani di Frosinone ottiene il massimo riconoscimento europeo per i percorsi di trattamento dell' Ictus

Lo Spaziani di Frosinone si distingue ancora una volta nel panorama sanitario europeo, grazie all'eccellenza del suo reparto di Unità di Trattamento Neurovascolare. Diretta dal Dott. De Simone, questa struttura ha ottenuto per la seconda volta il prestigioso riconoscimento Diamond ANGELS, il massimo attestato di qualità nel trattamento dell’ictus. Un traguardo che sottolinea l’impegno e la competenza del team nel salvare vite e migliorare la qualità delle cure.

Lo Spaziani di Frosinone ottiene un prestigioso riconoscimento europeo per i percorsi di trattamento dell'Ictus. Il reparto di Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN), diretto dal Dott. De Simone, ha ottenuto per la seconda volta la certificazione Diamond ANGELS, il massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

