Affitti abusivi da 2000 euro nel weekend del Gp di Imola | scattano le sanzioni

Durante il weekend del Gran Premio di Imola, sono scattate dure sanzioni per affitti abusivi da 2000 euro, in un tentativo di tutelare l’economia locale e la sicurezza dei visitatori. Appartamenti e stanze affittate a prezzi esorbitanti hanno sollevato l’attenzione delle autorità, che ora intensificano i controlli. Questa battaglia contro il mercato nero degli affitti ricorda quanto sia importante rispettare le normative per garantire un’esperienza sicura e regolamentata a tutti gli appassionati.

Appartamenti o stanze affittate anche a duemila euro per soggiornare a Imola durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 lo scorso maggio. L’occasione di “spremere” i fan delle monoposto, arrivati da tutto il mondo per assistere alle corse all’Autodromo (arrivate per ora all'ultima edizione). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

