Luglio in Jazz al Campania c’è la voce magnetica di China Moses

Luglio in Jazz al Campania è un festival che accende l’estate con emozioni indimenticabili. Dopo il debutto travolgente di Biréli Lagrène Quartet, questa sera si apre il sipario sulla voce magnetica di China Moses, pronta a incantare il pubblico con il suo talento straordinario. Le stelle brillano al centro commerciale di Marcianise, trasformando ogni serata in un’esperienza unica all’insegna del jazz. Non perdere l’appuntamento con la magia musicale di questa estate.

“Luglio in Jazz”, inizio esplosivo con Biréli Lagrène Quartet. E stasera al Campania c’è la voce magnetica di China Moses. Le stelle brillano al Campania e il pubblico si incanta con Biréli Lagrène Quartet. Un inizio esplosivo ieri per “Luglio in Jazz”: il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) ha aperto il sipario con una . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Luglio in Jazz”, al Campania c’è la voce magnetica di China Moses

In questa notizia si parla di: campania - luglio - jazz - voce

De Luca a Schillaci: "Campania esca dal Piano di Rientro". Il Ministro: "Se ne discuterà a luglio" - De Luca e Schillaci si preparano a discutere a luglio sul futuro della Campania, che desidera uscire dal piano di rientro.

Quattro serate al 'Pompei Inn Jazz', al via l'11 luglio. Si comincia con evento dedicato alle donne, voce di Sara Rotella #ANSA Vai su X

Quattro serate al 'Pompei Inn Jazz', al via l'11 luglio. Si comincia con evento dedicato alle donne, voce di Sara Rotella #ANSA Vai su Facebook

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 4 al 6 luglio; «Musica per la Pace» dal 10 al 13 luglio alla Villa Comunale di Arzano; “Luglio in Jazz”, al Centro Campania tornano i grandi artisti della musica internazionale dal 9 al 31 luglio.

Luglio in Jazz al centro Campania: arrivano Biréli Lagrène e China Moses - Primi appuntamenti con la manifestazione “Luglio in Jazz” al Centro commerciale Campania di Marcianise (Caserta). Come scrive pupia.tv

Quattro serate al 'Pompei Inn Jazz', al via l'11 luglio - Comincerà l'11 luglio la XIII edizione di 'Pompei Inn Jazz'; sono previste 4 serate che, annunciano gli organizzatori, "uniscono artisti affermati e star internazionali del settore". Riporta ansa.it